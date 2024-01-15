Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası Kocaeli Eray Şamdan Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonada 33 ilden 119 sporcu derece için ringe çıktı.

Şampiyonaya Van’dan katılan Edremit Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı sporcuları 3 farklı sıklette derece alarak dikkat çekti.

Şampiyonada Edremit Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı sporcularından Şeyma Düztaş 81 kg’da Türkiye Şampiyonu olurken, 75 kg’da Yaren Düztaş Türkiye 2.’si ve 63 kg’da Helin Caca ise Türkiye 3.’sü olmayı başardılar.

Edremit Belediyesi, bu başarının ardından; “Edremit Belediye Spor Kulübü boks takımımız başarıya doymuyor. Kocaeli ilinde düzenlenen Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonasında sporcularımızdan Şeyma Düztaş Türkiye Şampiyonu, Yaren Düztaş Türkiye İkincisi ve Helin Çaca Türkiye Üçüncüsü oldu” paylaşımı yaptı.