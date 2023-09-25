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Wanhaber / Ramazan Çetin

TFF 2. Lig’de hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Van Spor FK’de moraller yerinde. Güzel bir seri yakalayarak 5. hafta sonunda zirveye oturan Van Spor FK, taraftarlarını da mutlu etti.

Cumartesi günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşan Van Spor Futbol Kulübü’ne daha önce forma sponsoru olan Vanlı iş adamı Cenap Dışarılı, bu deplasman maçında takımı yalnız bırakmayarak tribünlerden destek verdi.

İş adamı Dışarılı, forma sponsorluğu ve tribünden verdiği desteğin yanı sıra, deplasmanda alınan galibiyet dolayısıyla futbolculara verilecek olan primin bir kısmını da karşılayacağını taahhüt etti.

VAN SPOR TEŞEKKÜR ETTİ

Konuya ilişkin olarak Van Spor tarafından yapılan açıklamada iş adamı Dışarılı’ya teşekkür edildi.

Van Spor FK hesabından yapılan açıklamada; “Daha önce forma sponsorluğunu üstlendiğini duyurduğumuz, Vanlı iş insanlarımızdan Sayın Cenap Dışarılı, deplasmanda karşılaştığımız Kırklarelispor maçında Prof. Dr. Aydın Bora ve Kemal Dışarılı ile beraber bizleri yalnız bırakmamak adına tribünde yerini aldı.

Bu tutumuyla bir çok iş insanımıza örnek olan sayın Dışarılı, maç bitiminde galip gelen takımımızın galibiyet priminin bir kısmını da ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Sn. Cenap Dışarılı’ya maddi-manevi desteklerinden ötürü camiamız adına şükranlarımızı arz ederiz ediyoruz” denildi.