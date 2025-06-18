Van Beş yol mevkii Hz. Ömer Camii altında yer alan pasajda 34 yıldır esnaflık yapan 54 yaşındaki Cengiz Rençber, günümüzde nadir rastlanan bir yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

1990’DAN BERİ ESNAF, 2011’DEN BERİ TELEFONSUZ

1990 yılından bu yana baba mesleği olan esnaflığı sürdüren Rençber, “Teknoloji hayatımızın merkezine yerleşmesinden rahatsız oluyorum. İnsanlar telefona bakmaktan, sosyal medyada gezinmekten başka bir şey yapmıyor.” dedi.

İlk kez 1996-97 yıllarında tuşlu telefon kullanmaya başladığını belirten esnaf Rençber, "2011’de yaşanan Van depreminden sonra tamamen kullanmayı bıraktım ve o günden beri cep telefonu kullanmıyorum." sözlerine yer verdi.

"İNSANLAR TELEFONA MAHKUM OLDU"

Rençber, özellikle gençlerin telefondan kopamadığını belirterek şunları söyledi:

"2-3 yaşındaki çocuklar bile telefona mahkum edilmiş. Gençler telefonsuz yaşamıyor. Herkesin elinde telefon, kafalar hep eğik. Sohbet yok, muhabbet yok. Toplu taşımada da aynı, kimse karşısındakini görmüyor. Caddede yolda yürüyorsunuz herkes kafasını telefona gömmüş. Dışardaki güzelliği gören yok. Bir yerlere gidildiğinde bile oraların fotoğrafları, videoları çekiliyor. Yani çıplak gözle bakmıyor. Ardından gelip telefondan orayı izliyor."

"İKİ NUMARA EZBERİMDE, GERİSİ GEREKLİ DEĞİL"

Telefon kullanmıyor olması nedeniyle çevresi tarafından şaşkınlıkla karşılandığını anlatan Rençber, "Sadece eşimin ve çocuklarımdan birinin telefon numarasını ezbere biliyorum. İşim gereği şehir dışına çıkıyorum ama yine de telefon taşımıyorum. Biri bana ulaşmak isterse, tezgahıma buyursun. Telefon yerine yüz yüze iletişimi tercih ediyorum. Benimle konuşup hal hatır sormak isteyen eş, dost akraba tezgahıma gelir. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Telefon ile kurulan iletişimde sıcaklık yok" ifadelerini kullandı.

“BAYRAM ZİYARETİ BİLE TELEFON GÖLGESİNDE”

Günümüzde aile ziyaretlerinin bile cep telefonları nedeniyle anlamını yitirdiğini savunan Rençber, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Bayramda ziyarete gidiyorsun, karşıdaki telefonla uğraşıyor. Instagram mı, Facebook mu, bilemem. Sosyal medyada gezinip duruyor. Ama ben kapına kadar gelmişim. 5-10 dakika sohbet edelim diyorum, olmuyor. 7’den 70’e herkes kafasını telefona gömüyor. Vakit harcamaktan başla bir şey değil. Zamanınızı daha kıymetli bilip anlamlaştırabilirsiniz."

“HERKESTE VAR, BENDE YOK, İNSANLAR ŞAŞIRIYOR”

Esnaf Rençber, son olarak, telefonsuz yaşam tarzıyla çevresindekilerin ilgisini çektiğini ve bu duruma çoğu kişinin inanamadığını söylüyor. Rençber, “Giyim kuşamıma bakıyorlar, ‘Bu adam nasıl telefon kullanmaz?’ diyorlar. Ama ben gerçekten sıkıldım. Hayat, cihazların içine sıkışmış. Artık kimse yüzüne bile bakmıyor karşısındakinin." dedi.