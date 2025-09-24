Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle "Sertifikalı Tohum Dağıtımı Projesi" çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 2022 yılında 3 bin 479 çiftçiye 3 bin 236 ton, 2023 yılında 3 bin 815 çiftçiye 3 bin 340 ton ve 2025 yılında 4 bin 77 çiftçiye 4 bin 746 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtıldı. Üç yılda toplam 11 bin 371 çiftçiye, 11 bin 322 ton tohum ulaştırılmış oldu.

“4 BİN ÇİFTÇİ YARARLANACAK”

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Bugün sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtılıyor. Bu destekten yaklaşık 4 bin çiftçi yararlanacak ve tohumlar ortalama 240 bin dönüm arazide kullanılacak. Dağıtılan tohumların yüzde 75’i devlet katkısıyla, yüzde 25’i ise çiftçilerin katkısıyla sağlandı.” dedi.

“11 BİN 300 ÇİFTÇİYE ULAŞTIRILACAK”

Vali Balcı konuşmasının devamında, “Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile Büyükşehir Belediyesinin imkanları kullanılarak temin edilen sertifikalı tohumlar, tırlarla ilçelere gönderilerek çiftçilerle buluşturulacak. Bugüne kadar arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğ tohumundan oluşan toplam 11 bin 300 ton sertifikalı tohum alınmış ve 11 bin 300 çiftçiye ulaştırılmış durumda. Bu kapsamda toplamda 550 bin dönüm arazide ekim yapılmış olacak.” ifadelerine yer verdi.

Programa katılan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da, yüzde 75 hibe olan tohumların yüzde 25’inin de belediye kaynaklarından karşılandığını kaydederek; “Tohumların hepsini çiftçilerimize kullandırmak istiyoruz. Ekilebilir alanın tamamında üretim yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise; “İktidarımız her zaman çiftçilerin yanında olmuştur. Tarım ve hayvancılıkta istediğimiz noktaya gelebilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Tohumların bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.