28 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında Sakarya’da yapılan Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Van’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Şehzade Zengin, şampiyon olurken, Kardelen Çoban ise Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Sakarya’dan Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği ile dönmeyi başaran Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı sporcuları, 9-14 Haziran tarihleri arasında Erzurum'da yapılan Türkiye Okullar Arası Gençler Boks Şampiyonasında ise Kardelen Çoban, Elif Uraslı ve Furkan Avar altın madalyanın sahibi olurken, İrem Azra Kıyat, Şehande Zengin ve Melek Aslan ile Ömer Faruk Gümüşkaya ise bronz madalya ve 1 takım birinciliği kupasının sahibi olmayı başardı.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca katıldıkları müsabakalardan 4 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü derecesi ile isimlerinden sıkça bahsettiren Vanlı boksörler, takım halinde kazandıkları Türkiye birinciliği kupası ile 20 Ağustos’ta Brezilya’da yapılacak olan Liseler Arası Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Van’da milli takıma sporcu kazandıran Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz ise Türkiye Boks Federasyonu adına Merkez Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Avcı tarafından yılın en başarılı antrenörü ödülü olarak altın madalyayla ödüllendirildi.

Sakarya ve Erzurum’da yapılan müsabakalar sonucunda başarıyla döndüklerini ifade eden Ayhan Öz, "Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Sakarya ve Erzurum’da farklı tarihler arasında yapılan iki önemli müsabakaya bizlerde ilimizi temsilen toplamda 12 sporcumuz ile katılım sağladık. Sporcularımız kendilerinden çok iyi şartlarda müsabakalara hazırlanan rakiplerine büyük bir fark atarak ilimizin adından sıkça bahsettirdiler.

İnşallah bu başarılarımızı Brezilya’da yapılacak Dünya Liseler Arası Boks Şampiyonasından kazanacağımız dünya şampiyonluğu ile taçlandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerden desteklerini esirgemeyen ve ilimizde boks branşına vermiş olduğu desteklerinden dolayı valimize, il müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.iha