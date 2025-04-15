Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Averek sokakta ikamet eden 10 kişilik ailenin evi, alt yapıdan kaynaklı sorunlardan pis sular içerisinde kaldı.

Ailenin iddiasına göre; evin yanından geçen Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (VASKİ) ait alt yapı boruları patladı. Kısa süre içerisinde banyo ve mutfak giderlerinden evin iç kısımlarına ulaşan pis sular, evi kullanılamaz duruma getirdi. Kötü kokuların sardığı evde yaşayan aile, sorunun çözümünü talep ediyor.

Ev sahibi Şahabettin Özcan, mağdur olduklarını, yaptıkları girişimlerden bir çözüm bulamadıklarını belirterek sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını talep etti.

Özcan, “Burada VASKİ’ye ait borular patlamış. Evimin içi komple pislik doldu. 10 kişilik bir aileyiz. Çocuklarım hasta oldu ve ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle muhtarına ve VASKİ’ye sorunu ilettim ancak henüz çözüm bulunamadı. Mağduriyetimi kim giderecek? Allah rızası için bana yardımcı olun.” dedi.