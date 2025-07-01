28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muradiye Kaymakamlığı görevine atanan Furkan Taha Türkmenoğlu, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla görevine başladı. Yeni Kaymakam Türkmenoğlu için Hükümet Konağı önünde karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve personel hazır bulundu. Kaymakam Türkmenoğlu, karşılama töreninin ardından makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Görevine başlamasının ardından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Türkmenoğlu, Muradiye’de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.