Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen "Sebze Hali Yapım İşi" kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık maliyetinin 1 milyar 133 milyon 923 bin 956 TL olduğu ihale şehirde ve kamuoyunda dikkat çekti.

Toplam 16 firmanın teklif sunduğu ihalede, işin sınır değeri ise 787 milyon 696 bin 438 TL olarak belirlendi. Sınır değerin oldukça üzerinde hesaplanan yaklaşık maliyet, projeye dair beklentilerin büyüklüğünü gözler önüne sererken, detayların kamuoyu tarafından merakla beklendiği ifade ediliyor.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TEKLİF

İhalenin en düşük teklifini NR Altyapı Asfalt İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ile Kandaşoğlu İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi. En düşük teklifin 747.333.111,00 TL olduğu ihalede en yüksek teklifi ise SMS Grup İnşaat Anonim Şirketi ile EFT Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi verdi. 1.009.655.459,43 TL ile en yüksek teklifin verildiği ihale sınır değerden dolayı 4. sıradaki firma olan ve 795.000.000,00 TL teklif atan Ilıcak Proje Anonim Şirketi ile Şah İnşaat Limited Şirketi ortaklığında kaldı. Sınır değerin altında olan firmalar idarenin isteği üzerine savunma yapabilecek. İşi alan firma önümüzdeki günlerde belli olacak.

BÖLGEYE HİZMET EDECEK

Van’ın ticaret altyapısına katkı sunması hedeflenen yeni Sebze Hali Projesi, tamamlandığında bölgeye hizmet açısından önemli bir merkez olacak. Ancak maliyetiyle gündeme gelen proje, şimdiden tartışmaların odak noktası oldu.

Detaylar ve ihale sürecine ilişkin açıklamaların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

VAN SEBZE HALİNİN PROJE GÖRSELLERİ: