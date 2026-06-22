Yağışlı bir dönem geçiren Van’da bu durum uydu görüntüleriyle de net şekilde görülmeye başlandı. Yağışların havzaya olumlu etkisi sevindirirken, suyun sınırsız olmadığını hatırlatan uzmanlar, önemli uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Koçköprü Baraj Gölü’nün uydu görüntülerini paylaşarak yağışların belirgin etkisini gözler önüne serdi.

“BELİRGİN BİR ARTIŞ VAR”

Uydu görüntüleri eşliğinde açıklama yapan Akkuş; “Van Gölü Havzası'nda yer alan Koçköprü Baraj Gölü'nde, son yağışlı dönemin etkileri uydu görüntülerine de yansımış durumda. 2025 ve 2026 yıllarına ait görüntülerin karşılaştırılması, baraj gölünün su yüzey alanında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.” dedi.

UYARI YAPTI

Yağışların artmasına bağlı olarak su seviyelerindeki yükselişin önemli olduğunu ancak bu durumun suyun sınırsız olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, su kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Akkuş yaptığı açıklamada; “Ancak yağışlı yıllar, suyun sınırsız olduğu anlamına gelmiyor. Artan nüfus, iklim değişikliği ve kuraklık riskleri karşısında her damla su büyük bir değer taşıyor. Bugün tasarruf edilen her damla su; yarının tarımı, ekosistemleri ve yaşamı için bir güvence niteliğinde. Su kaynaklarımızı korumak ve suyu verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur.” diye kaydetti.

Van Gölü Havzası'nda yer alan Koçköprü Baraj Gölü'nde, son yağışlı dönemin etkileri uydu görüntülerine de yansımış durumda. 2025 ve 2026 yıllarına ait görüntülerin karşılaştırılması, baraj gölünün su yüzey alanında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak yağışlı yıllar,… pic.twitter.com/l072wJwtIq — MustafaTuba AKKUŞ (@m_makkus) June 21, 2026