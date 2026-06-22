Van’da hava sıcaklıkları artamaya başladı. Özellikle gündüz saatlerinde yaşanan sıcaklıklar dikkat çekerken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Van genelinde bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık şu şekilde;

İpekyolu: Az bulutlu ve açık 27

Tuşba: Az bulutlu ve açık 27

Edremit: Az bulutlu ve açık 27

Bahçesaray: Az bulutlu ve açık 31

Başkale: Az bulutlu ve açık 26

Çaldıran: Az bulutlu ve açık 25

Çatak: Az bulutlu ve açık 32

Erciş: Az bulutlu ve açık 28

Gevaş: Az bulutlu ve açık 28

Gürpınar: Az bulutlu ve açık 30

Muradiye: Az bulutlu ve açık 29

Özalp: Az bulutlu ve açık 27

Saray: Az bulutlu ve açık 26