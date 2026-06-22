Van’da hava sıcaklıkları artamaya başladı. Özellikle gündüz saatlerinde yaşanan sıcaklıklar dikkat çekerken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini bildirdi.
Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Van genelinde bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık şu şekilde;
İpekyolu: Az bulutlu ve açık 27
Tuşba: Az bulutlu ve açık 27
Edremit: Az bulutlu ve açık 27
Bahçesaray: Az bulutlu ve açık 31
Başkale: Az bulutlu ve açık 26
Çaldıran: Az bulutlu ve açık 25
Çatak: Az bulutlu ve açık 32
Erciş: Az bulutlu ve açık 28
Gevaş: Az bulutlu ve açık 28
Gürpınar: Az bulutlu ve açık 30
Muradiye: Az bulutlu ve açık 29
Özalp: Az bulutlu ve açık 27
Saray: Az bulutlu ve açık 26