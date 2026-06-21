Edinilen bilgilere göre, 19 Haziran 2026 tarihinde bir tandırevi, depo ve kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 22.50 sıralarında ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yangına 2 itfaiye aracı, 1 tanker ve 9 personelle müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saat 01.00 sıralarında çalışmalarını tamamlayan ekipler, görev yerlerine döndü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tandırevi, depo ve kömürlükte maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.