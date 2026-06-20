Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bu verilere göre Mayıs 2026’da Türkiye genelinde 7 bin 644 şirket kuruldu, bu dönemde Van’da ise 32 şirket kurulumu gerçekleşti.

Mayıs 2026’da Türkiye genelinde 101 kooperatif ve bin 154 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine başlarken, bin 686 şirket ile 83 kooperatif tasfiye sürecine girdi. Yine bu dönemde kapanarak faaliyetlerini durduran işletmelerin; 2 bin 72’si şirket, 59’u kooperatif ve 655’i ise gerçek kişi ticari işletmeden oluştu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye genelinde kurulan toplam şirket sayısı 8 bin 765 olarak kayıtlarda yer alırken, kapanan şirket sayısı ise 2 bin 921 olmuştu.

VAN’DA KAPANAN VE AÇILAN ŞİRKET SAYISI

Van özelinde ise 2026 Mayıs ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre azalarak 32 bandında yer aldı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van’da 36 şirket kurulumu gerçekleşmişti. Van’da Mayıs 2026’da kurulan kooperatif sayısı 1 olurken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 11 olarak raporda yer aldı. Bu dönemde Van’da tasfiye edilen toplam şirket sayısı ise 10 olarak kayıtlara geçti.

Yine bu dönemde Van’da kapanan şirket sayısı 8 olurken, kapanan kooperatif sayısı 1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 2 olarak açıklandı.

Van’da 2026 yılının ilk beş ayında kurulan toplam şirket sayısı 205 olarak açıklanırken, bu süreçte kepenk indiren işletme sayısı ise 27 olarak kaydedildi. 2026 yılının ilk beş aylık döneminde, illere göre kurulan şirketlerin sermaye dağılımında Van’ın toplam sermaye tutarı 852 milyon 250 bin TL olarak kayıtlara geçti.