Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin bakanlık belgeli tesis istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde işletme belgeli tesis sayısında 75 tesisle Kars ilk sırada yer alırken, Van ise 68 işletme belgeli tesisle bölgede ikinci sırada bulundu.

2026 yılı Nisan ayı verilerinde; yatırım belgeli, işletme belgeli ve basit konaklama işletme belgeli tesislerin oda ve yatak kapasiteleri ayrı kategoriler halinde değerlendirildi. Verilere göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 470, yatırım belgeli tesis sayısı 461 ve basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 12 bin 867 olarak kaydedildi.

Van’da ise Nisan 2026 itibarıyla yatırım belgesine sahip 6 tesis bulunduğu belirlendi. Bu tesislerde toplam 383 oda ve 872 yatak kapasitesi yer aldı. Aynı dönemde Van’da basit konaklama işletme belgesine sahip tesis sayısı 36 olurken, söz konusu tesislerin toplam oda kapasitesi bin 167, yatak kapasitesi ise 2 bin 334 olarak açıklandı.

Öte yandan Van’daki bakanlık onaylı işletme, yatırım ve basit konaklama belgeli tesislerin toplam kapasitesine bakıldığında, Van genelindeki toplam oda sayısının 4 bin 174’e, toplam yatak kapasitesinin ise 8 bin 644’e ulaştığı görüldü.