Van'da daha önce kent meydanına büyük boyutlu duvar resimleri yapan ressam Mustafa Çalağan ve Mustafa Akbaş, şimdi de Bedesten Çarşısı'nın duvarlarını renklendiriyor. Çalışmalar kapsamında günlerdir iskelelerin üzerinde mesai harcayan sanatçılar, Van'ın tarihi değerlerini, doğasını ve kültürel mirasını büyük panolara işliyor. Çarşının dış cephesinde yükselen bu renkli figürler, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de çarşıya farklı bir estetik kimlik kazandırıyor.

Resimlerin sadece görsel bir şölen sunmadığını dile getiren ressamlar, aynı zamanda kente gelen turistlerin de bu sayede Van'ın gezilecek yerlerini önceden görme fırsatı yakaladığını belirtiyor. Tarihi yapılar, doğal güzellikler ve yöresel motiflerle zenginleştirilen çalışmaların, kenti ziyaret edenler için adeta bir "ön tanıtım rehberi" oluyor.

"800 metrekarelik bir yapıya resim yapıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Resim Öğretmeni Mustafa Çalağan, bütün ressamların en büyük hayalinin büyük ölçekli resimler yapmak olduğunu belirtti. Van'da ilk olarak Kent Meydanı'nda çalışma fırsatı bulduklarını hatırlatan Çalağan, "Bu da diyebilirim ki bizim ikinci büyük ölçekli işimizdir. Şu an 20 metre yüksekliğinde, 25 metre eninde, yaklaşık 800 metrekarelik bir yapıya resim yapıyoruz. Bu bize büyük bir heyecan veriyor" dedi.

Resim çizmenin aynı zamanda bir terapi olduğunu savunan Çalağan, "İnsanın varoluşundaki en büyük ideali, kendi varlığını belgelemek ve ispat etmektir. Biz de bir sanat eseri ortaya koyarak kendi varlığımızı belgelemiş oluyoruz. Duvar aslında bir kesimdir, bir sınırdır, bir örtü gibidir. Yani bir yere bakmak isterken önünüze geçen bir perde gibi. Bizim amacımız bu perdeyi ortadan kaldırmak, onu doğayla bütünleştirmektir. Tarihten örnek verirsek, Almanya'da Berlin Duvarı vardı ve aynı milletten olan iki topluluğu birbirinden ayırıyordu. Duvar, insanoğlunu doğadan ayıran bir etken gibidir" diye konuştu.

"Ortaya güzel bir eser çıkıyor"

Van'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle doğunun incisi olduğunu dile getiren Ressam Mustafa Akbaş ise "Buraya gelenlerin mutlaka görmesi gereken Van Gölü, Van Kalesi, Hoşap Kalesi gibi değerler vardır. Van'a gelen turistlerin ve yabancı ziyaretçilerin özellikle uğradığı yerlerden biri de Bedesten Çarşısı ve Kent Meydanı'dır. Buralarda, valiliğin önerisiyle Van'ın gezilip görülmesi gereken yerlerini resmediyoruz. Gelen turistler önce resimlerde gördükleri yerin nerede olduğunu soruyorlar, ardından mutlaka gidip ziyaret ediyorlar. Bu da Van için büyük bir değer. Bedesten Çarşısı malum yeni açıldı ve bu resim çalışması da bize nasip oldu. Henüz tamamlanmamış olsa da ortaya güzel bir eser çıkıyor. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.