1975 yılında yapılan nüfus sayımında Van’ın toplam nüfusu 230 bin 174 kişi olarak kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ise bu rakam 1 milyon 118 bin 87’ye ulaştı. Aradan geçen 50 yılda Van, nüfusunu yaklaşık 5 katına çıkarmayı başardı ve Doğu Anadolu’nun en kalabalık ili konumunda yer aldı.

1975’te Türkiye’nin toplam nüfusu 40 milyon 347 bin kişiydi; Van bu toplamın yalnızca binde 5,7’sini oluşturuyorken, 2024’te Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bine çıkarken Van’ın payı yüzde 1,3’e yükseldi.

Şehir merkezi 1975’te nüfusun büyük kısmını barındırırken bugün il genelinde 13 ilçe ve 600’ü aşkın mahalle bulunuyor. Ancak son bir yılda Van’da 9 bin 525 kişilik azalma yaşandı.

Nüfusu 1975’ten 2024’e 4,86 katına çıkarak 1 milyon 118 bine ulaşan Van’daki bu artış Türkiye genelinde kat sıralamasında 3. sıraya yerleşti.