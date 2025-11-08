Van'da ayakkabı imalatı yapan 56 yaşındaki Mecit Emen, tamamen doğal malzemelerden üretilen reşik ayakkabısını günümüz modasına uyarladı. Geleneksel formunu koruyarak tasarlanan reşikler artık spor tabanlı modellerle, günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabiliyor. Kadın ve erkekler için hazırlanan spor tabanlı reşik ayakkabılar, hem doğal yapısı hem de şık tasarımıyla büyük ilgi görüyor.

Keçi kılından yapılan reşik, terleme, koku, kaşıntı ve mantar oluşumuna neden olmamasıyla biliniyor. Ayrıca keçi kılının vücuttaki elektriği dengelediğine dair bilimsel kanıtlar da bulunuyor. Bu yönüyle tamamen organik olan reşik ayakkabılar, özellikle doğal ürünlere ilgi duyanlar tarafından tercih ediliyor.

"Doğal ürünleri tercih eden kişiler tarafından ilgi görüyor"

İHA muhabirine konuşan yöresel ayakkabı ustası Mecit Emen, reşik ayakkabısının Van yöresine ait önemli kültürel miraslarımızdan biri olduğunu belirtti. Bu ayakkabıların keçi kılından imal edildiğini hatırlatan Emen, "Keçi kılının doğal yapısı sayesinde, koku, ter, kaşıntı ve mantar oluşumuna neden olmaz. Ayrıca su tutmaz, dayanıklı ve sağlıklıdır. Keçi kılının, vücuttaki elektriği dengelediğine dair bilimsel çalışmalar da bulunmaktadır. Bu özelliğiyle tamamen organik olan reşik ayakkabısı, doğal ürünleri tercih eden kişiler tarafından yoğun ilgi görmektedir" dedi.

"Reşik ayakkabısı imalatını 1987 yılından bu yana aynı özenle sürdürüyorum"

Bu ayakkabıları tamamen geleneksel yöntemlerle, el emeğiyle ürettiklerini dile getiren Emen, "Üzerlerine bölgemize özgü nakışlar ve motifler işleyerek insanların beğenisine sunuyoruz. İşlediğimiz her nakışın kendine has bir anlamı ve özelliği vardır. Ayrıca renk ve desenler kişiye özel olarak tasarlandığı için reşik ayakkabıları oldukça fazla talep görmektedir. 1987 yılında Sündüs Abla'dan devraldığım reşik ayakkabısı imalatını bugün de aynı özenle sürdürüyorum" diye konuştu.

"Spor tabanlı reşik ayakkabıları büyük ilgi görüyor"

Geleneksel modelden yola çıkarak reşik ayakkabısını günümüz modasına uygun hale getirdiklerinin altını çizen Emen, "Artık spor modeller, babetler, patikler ve hatta bot tasarımlarıyla da üretim yapıyoruz. Ayrıca bu ürünümüz için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Coğrafi işaret tescilimizin tamamlanmasının ardından Türkiye genelinde daha geniş çaplı bir üretim yapmayı planlıyoruz. Valiliğimiz tarafından bize tahsis edilen Bedesten Çarşısı'nda ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Van'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere bu kültürel mirasımızı tanıtıyoruz.

Bu sayede üretimimiz hız kazandı ve önemli bir noktaya ulaştı. Müşteri taleplerine göre özel üretimler yapıyor, ayakkabılarımıza spor tabanlar da ekliyoruz. Kadın ve erkekler için tasarladığımız bu spor tabanlı reşik ayakkabıları büyük ilgi görüyor. Günlük kıyafetlerle de uyumlu hale getirdiğimiz bu modeller sayesinde, reşik ayakkabısı yeniden hayat buldu ve hak ettiği değeri görmeye başladı" şeklinde konuştu.