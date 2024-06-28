Van’da 2023 yılının Mayıs ayında 2 milyon dolar olan ihracat rakamları 2024 yılı Mayıs ayında 5 milyon 193 bin dolara ulaştı. 2023 yılı Mayıs ayında 2 milyon 677 bin dolar olan ithalat rakamları ise bu yıl mayıs ayında 7 milyon 490 bin dolara ulaşarak neredeyse 3 katı oranında yükseldi.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Van’ın ihracat rakamları 13 milyon dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 20 milyon dolar oldu.

İHRACAT GİRDİSİNDE GEÇEN YILA GÖRE İKİ KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

2024 yılı Mayıs ayında Van’ın ithalat çıktısı 7 milyon 490 bin dolara ulaşırken, ihracat girdisi 5 milyon 193 bin dolar oldu.

Van’ın ihracat girdisinde, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 158 oranında artış gözlendi. 2024 yılı Mayıs ayı ithalat çıktısında ise 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 179,8 oranında artış görüldü.

2024 yılı Mayıs ayında Van’da 7 milyon 490 bin dolar olan ithalat çıktısı, 5 milyon 193 bin dolar olan ihracat girdisini, 2 milyon 297 bin dolar aştı.

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 48 AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7’ye yükseldi.



Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalarak 56 milyar 33 milyon dolardan, 36 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 63,4 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 78,7 yükseldi.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı yine Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 902 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 521 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 780 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 282 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 879 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 456 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.