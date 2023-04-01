Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Şubat ayında ihracatın 2,2 milyon dolar, ithalatın ise 1,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van ve Hakkâri'de ihracat azalırken, Muş ve Bitlis'te ise arttı.

Van ve bölge illerinde ithalat ise arttı. Van'da ihracat %3,3 azalarak 2,2 milyon dolar, ithalat %33,0 artarak 1,7 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %161,5 artarak 19,2 milyon dolar, ithalat %53,2 artarak 18,6 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %5,7 artarak 1,1 milyon dolar, ithalat %77,3 artarak 0,2 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %13,7 azalarak 6,8 milyon dolar, ithalat %39,5 artarak 9,4 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

Bölge illeri arasında Van ve Hakkâri'de ihracat azalırken, Bitlis ve Muş'ta ise arttı. Yine bölge illeri Van Bitlis'te, Hakkâri ve Muş'ta ithalat arttı. Van'da Ocak ayında ihracat %0,5 artarak 2,2 milyon dolar, ithalat %117,1 artarak 1,6 milyon dolar olurken, Şubat ayında ise, ihracat %3,3 azalarak 2,2 milyon dolar, ithalat %33,0 artarak 1,7 milyon dolar oldu.

Muş'ta Ocak ayında ihracat %194,7 artarak 25,5 milyon dolar, ithalat %176,1 artarak 12,1 milyon dolar olurken, Şubat ayında ise, ihracat %161,5 artarak 19,2 milyon dolar, ithalat %53,2 artarak 18,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitlis'te Ocak ayında ise, ihracat %51,2 azalarak 0,7 milyon dolar, ithalat %892 aratarak 0,03 milyon dolar olurken, Şubat ayında ihracat %5,7 artarak 1,1 milyon dolar, ithalat %77,3 artarak 0,2 milyon dolar oldu. Hakkâri'de Ocak ayında ise ihracat %40,8 artarak 7,8 milyon dolar, ithalat %390,4 artarak 10,2 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Şubat ayında ise ihracat %13,7 azalarak 6,8 milyon dolar, ithalat %39,5 artarak 9,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÜLKE GENELİNDE İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat %10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,4 artarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat %15,4 artarak 64 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET HACMİ AZALDI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Şubat ayında %7,9 azalarak 19 milyar 15 milyon dolardan, 17 milyar 520 milyon dolara geriledi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %1,5 artarak 19 milyar 690 milyon dolardan, 19 milyar 982 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 2 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi %3,1 azalarak 37 milyar 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %87,7 oldu. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Şubat ayında %71,4 iken, 2023 Şubat ayında %60,7'ye geriledi. Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %44,1 artarak 18 milyar 270 milyon dolardan, 26 milyar 328 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Şubat döneminde %67,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %59,1'e geriledi.

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 697 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 119 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 86 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 13 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 851 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,9'unu oluşturdu. Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 523 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 269 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 55 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 34 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 804 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,8'ini oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi