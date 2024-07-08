Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Haziran 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç yolcu taşındığı belli oldu.

HAZİRAN AYINDA KAÇ YOLCU TAŞINDI?

Devlet Hava Meydanlarının her ay paylaştığı veriler doğrultusunda Van Feritmelen havalimanı’nda Haziran ayı süresince ‘kesin olmayan’ verilere göre 323’ü dış hat yolcusu, 148 bin 215’sı iç hat yolcusu olmak üzere toplam 148 bin 538 gelen-giden yolcu taşındı.

2024 yılı Haziran sonu verilerine göre, 2023 yılının aynı dönemine oranla gelen-giden tüm yolcu sayısında, yüzde 8’lik artış görülürken, gelen-giden dış hat yolcu sayısında yüzde 60 oranında artış görüldü.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE AYLIK VERİLER

Devlet Hava Meydanları tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ verilerine göre ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Haziran sonu verilerine göre Ocak-Haziran döneminde; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 9 bin 119 iç hat, 60’ı ise dış hat olmak üzere toplam 9 bin 179 uçak havalandı.

2023 yılının aynı dönemine oranla, tüm uçak trafiğinde dış hat uçuş sayısında yüzde 114 oranında artış görüldü. Geçen yıl aynı dönemde 28 dış hat seferi yapılırken bu yıl aynı dönemde 60 dış hat seferi yapıldı.

2024 yılı Haziran ayı süresince 2 bin 75 uçak iç hatlardan, 11 uçak dış hatlardan olmak üzere toplam 2 bin 86 uçak havalandı.

2024 Haziran sonu kesin olmayan verilerine göre; Ocak-Haziran döneminde, bagaj, kargo ve posta içeriğiyle 8 bin 93 tonluk yük trafiği sağlandı.