WanHaber - ÖZEL

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gitti. Peki, Van'ın hangi ilçesinde hangi aday sandıktan birinci çıkan isim oldu?

Van'ın 13 ilçesindeki sandıkların tamamı açıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Van'ın 3 merkez ilçesi İpekyolu, Edremit ve Tuşba başta olamak üzere Başkale, Çatak, Erciş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Çaldıran ve Saray ilçelerinde sandıktan birinci çıkan isim oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ise Van'ın sadece Bahçesaray ve Gevaş ilçelerinde sandıktan birinci çıkan isim oldu.

Haber: Ramazan Çetin