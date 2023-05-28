Van bir kez daha sandık başına gitti.

Toplamda 707 bin 521 seçmenin bulunduğu Van’da 511 bin 105 seçmen sandık başına gitti.

2 bin 301 sandıkta oy kullanan Vanlılar, cumhurbaşkanı adaylarını oyladı.

Katılımın yüzde 72,24 olduğu seçimlere katılım 14 Mayıs seçimlerine nazaran daha düşük oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van’da 193 bin 036 seçmenin desteğini alarak yüzde 38.50 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 308 bin 421 seçmenin desteğini alarak kent genelinde yüzde 61.50 oy aldı.

WanHaber - ÖZEL