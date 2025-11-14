Van’da kış hazırlıkları sürüyor. Kışın sofralarda yer alacak lezzetler için hazırlık yapan kadınlar, çökeleğin güneşte kurutulmasıyla elde edilen “kurut”u her yıl olduğu gibi bu yıl da özenle hazırlıyor. Yörede en çok tüketilen yöresel ürünlerden biri olan kurut, günlerce güneşin altında bekletilerek kurutulduktan sonra kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Uzun ve zahmetli bir uğraş sonucunda elde edilen kurut, keledoş gibi yöresel yemeklerde kullanılıyor.

Van Peynirciler Çarşısı’nda esnaflık yapan Agit Kayhan, bu yıl kurut fiyatlarının 400 TL’yi geçtiğini söyledi. Kayhan, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ve geçen yıllara göre fiyatlarda artış yaşandığını belirtti.

Kayhan, “Kurut; yoğurt ya da yayık ayranından elde edilen, uzun süre saklanabilen fermente bir süt ürünüdür. Bu ürün, söz konusu malzemelerin süzülüp koyulaştırılmasıyla önce çökelek haline gelir, ardından da kış aylarında kullanılmak veya uzun süre muhafaza edilmek üzere güneş altında kurutulur. Geçtiğimiz yıla göre bu sene kurut fiyatlarında artış yaşandı. İnek sütüyle yapılan kurutun kilogramı 300 TL’den başlarken, koyun sütüyle yapılan kurutun kilogram fiyatı 400 TL’ye kadar çıkıyor.” dedi.