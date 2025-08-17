Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Van'da 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi kapsayan FinTÜRK-Coğrafi Dağılım verilerini açıkladı. Buna göre Van’daki banka şube sayısı ve şube başı kredi oranları da belli oldu.

Açıklanan raporda, sektörel, mevduat, kalkınma ve yatırım, katılım, kamu ve özel bankacılık kategorilerindeki veriler yer alıyor.

Van’daki finansal hizmetlerin dağılımının yanı sıra bankacılık sektörünün genel yapısı hakkında da genel bilgi verildi.

Rapor, şehir bazında incelendiğinde, Van'da toplam 150 şubenin yer aldığı görülüyor.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre; sektör grubunda Van’da 50 banka şubesi hizmet verirken, bu şubelere düşen nüfus sayısı ise 15 bin 644 oldu. Bu bankalarda kişi başı nakdi kredi miktarı 79 bin 268,08 TL oldu. Bunun yanı sıra, kişi başı takipteki alacak 2 bin 471,28 TL, tasarruf mevduatı 39 bin 939,01 TL ve toplam mevduat 50 bin 111,17 TL olarak kayıtlara geçti.

Mevduat grubunda Van’da 43 şube bulunurken, şubeye düşen nüfus 18 bin 191 kişi, kişi başı nakdi kredi ise 74 bin 77,57 TL olarak kaydedildi.

Kalkınma ve Yatırım grubunda Van’da yalnızca 1 şube faaliyet gösterirken, bu grupta şubeye düşen nüfus 782 bin 131 kişi, kişi başı nakdi kredi ise bin 318,92 TL seviyesinde oldu.

Van’da katılım grubunda ise 6 şube yer alırken, bu şubelere düşen nüfus 130 bin 371 kişi, kişi başı nakdi kredi 3 bin 871,59 TL olarak kayıtlarda yer aldı.

Yabancı grupta 11 şube bulunurken, bu şubelere düşen nüfus sayısı 71 bin 111, kişi başı nakdi kredi 17 bin 604,26 TL olarak kaydedildi.

Kamu grubunda ise Van’da 28 şube hizmet veriyor. Bu şubelere düşen nüfus sayısı 27 bin 936 kişi oldu. Bu banka şubelerindeki kişi başı nakdi kredi oranı ise 41 bin 694,13 TL olarak açıklandı.