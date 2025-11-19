Doğu Anadolu Bölgesi’nin en stratejik şehirlerinden biri olan Van, sahip olduğu doğal kaynaklar, geniş tarım arazileri, turizm potansiyeli ve sınır ticareti imkânlarıyla bölge ekonomisinin merkezinde yer alıyor. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve artan ticari hareketlilik, Van’ın ekonomik faaliyetlerini her geçen gün daha da çeşitlendirmeye devam ediyor. İşte Van’ın ekonomik yapısını oluşturan temel sektörler…

1. Tarım Van Ekonomisinin Bel Kemiği

Van, geniş ovaları ve iklim koşullarının uygunluğu sayesinde tarım açısından önemli bir potansiyele sahip.

Bölgede en çok yetiştirilen ürünler:

Buğday

Arpa

Şeker pancarı

Patates

Yonca

Meyvecilikte elma ve kayısı

Van Ovası’nın verimli yapısı, ilin tarımsal üretimde Doğu Anadolu’da öne çıkmasını sağlıyor.

2. Hayvancılık: Bölgenin Geleneksel Geçim Kaynağı

Van, Türkiye’nin en önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden biri.

Koyun ve keçi yetiştiriciliği başta olmak üzere büyükbaş hayvancılık da yaygın. Süt ve süt ürünleri üretimi, özellikle de Van otlu peyniri, il ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Ayrıca bölge, arıcılık faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Van balı, son yıllarda markalaşma yolunda önemli adımlar attı.

3. Balıkçılık: İnci Kefali Ekonomiye Can Katıyor

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, bölgenin en özel ekonomik varlıklarından biri.

Yılda binlerce tonluk avcılık kapasitesine sahip olan inci kefali, hem iç piyasada hem de ihracatta Van’a ekonomik değer kazandırıyor.

Göç dönemlerinde uygulanan avlanma yasakları ise sürdürülebilir balıkçılığı destekliyor.

4. Turizm: Tarihi ve Doğal Zenginlik Ekonomiyi Besliyor

Son yıllarda turizmde büyük bir ivme yakalayan Van, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı hâline geldi.

İlin turizmde öne çıkan değerleri:

Van Gölü

Akdamar Adası ve Kilisesi

Van Kalesi

Hüsrev Paşa Camii

Hoşap Kalesi

Muradiye Şelalesi

Eski Van Şehri

Özellikle Akdamar Ayini, Van Kedi Evi ve Doğu Anadolu gezileri turizm hareketliliğini artırıyor. Turizm sektöründeki bu gelişme; konaklama, yeme–içme, ulaşım ve hediyelik eşya sektörlerini de canlı tutuyor.

5. Sınır Ticareti ve Lojistik Güç

Van’ın İran’a açılan Kapıköy Sınır Kapısı, kent ekonomisi için kritik öneme sahip. Kapının modernize edilmesiyle birlikte:

Yolcu geçişleri arttı

Sınır ticareti güçlendi

Bölgesel lojistik hareketlilik hız kazandı

İranlı turistler, başta Edremit ve İpekyolu olmak üzere kent merkezine ciddi ekonomik katkı sağlıyor.

6. Sanayi ve Üretim

Sanayi, diğer sektörlere göre daha sınırlı olsa da büyüme potansiyeli yüksek.

Van OSB’de öne çıkan sektörler:

Tekstil

Plastik ürünleri

Gıda ve süt ürünleri

İnşaat malzemeleri

Ambalaj üretimi

Yeni yatırımlar ve teşvikler sayesinde sanayi her yıl genişlemeye devam ediyor.

7. Hizmet Sektörü ve Perakende

Alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar, oteller ve perakende işletmeler, özellikle turistik yoğunluk dönemlerinde ekonomiye canlılık katıyor.

İranlı turistlerin alışveriş harcamaları, hizmet sektörünü Van’ın en aktif ekonomik alanlarından biri hâline getiriyor.

SONUÇ Tarım, hayvancılık, turizm, balıkçılık ve sınır ticareti ile çok yönlü bir ekonomik yapıya sahip olan Van, her yıl artan yatırımlarla bölgenin ticari cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Doğal zenginlikleri ve stratejik konumu sayesinde Van, Doğu Anadolu’nun ekonomik dinamosu olmaya devam ediyor.