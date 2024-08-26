Van Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi tarafından 'Van'da Depremsellik Gerçeği ve Mevcut Yapıların Değerlendirmesi' konulu seminer düzenlenecek.

Van’da iki kurumun işbirliğinde seminer düzenlenecek. 'Van'da Depremsellik Gerçeği ve Mevcut Yapıların Değerlendirmesi' başlığı ile düzenlenecek olan seminerde kentin deprem gerçeği üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek.

27 Ağustos Salı günü (yarın) düzenlenecek olan seminer Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda olacak ve saat 14.00’te başlayacak.

Halkın da davet edildiği seminerin açış konuşmasını Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve eş başkan Neslihan Şedal yapacak.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Belediye Başkanı Tunç Soyer, İMO İzmir Şube Başkanı Eylem U. Ayatar ve İMO Van Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mazlum Pala seminerde 'Van'da Depremsellik Gerçeği ve Mevcut Yapıların Değerlendirmesi' konusuna ilişkin sunum yapacak.