WanHaber - ÖZEL / M. Salih Giyci

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kaldırımlara park eden araçlar yayaların, engellilerin ve bebek arabalarının geçişini engelleyerek vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Gündüzleri ortalama 800 bin nüfusa ulaşan ve gerçek nüfsu 348 bin olan İpekyolu ilçesi, araç trafiğini ve parkını kaldıramaz duruma geldi. İlçedeki konutlaşma ve nüfus sayısının artmasıyla birlikte oto park sıkıntısı gün yüzüne çıkarken, araç sahipleri kadar yayalarda bu konuda şikayetçi.

Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan ilçe sakinleri, kaldırımda yürümekte güçlük çektiklerini ve caddelerde yürümek zorunda kaldıklarını belirtti.

Van'ın ve İpekyolu'nun araç trafiğini ve parkını kaldırmadığını belirten vatandaşlar, "Kentin her yanı bina doldu ve çoğunun otoparkı yok. Otoparklı yasal mevzuat için projeye dahil edenlerin de bir kısmı otoparkları depo veya farklı bir amaçla kullanıyor. Hal böyle olurken vatandaşlarda araçlarına cadde ve sokaklarda yer bulamayınca çareyi kaldırıma park etmekte buluyor. Bu konu kentin gelişmişliğini gösteren ciddi bir konudur ve yetkililerin bu konuya bir el atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.