Wanhaber - Özel / Ömer Bildik

3 Mayıs tarihinde kapılarını açan Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, bugün son kez misafirlerini ağırlayacak. Saat 21.00’e kadar ziyaretçi kabul edecek olan fuar, ardından kapılarını kapatacak.

Dün en yoğun gününü geçiren fuarda bugün de aynı yoğunluğun oluşması bekleniyor. Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği fuarda, stant açanlar da memnun gözüküyor.

Vatandaşlar, ziyaret ettikleri fuardaki stantlarda değişik tatlara ilgi gösterirken, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları da çiftçilere bilgilendirici faaliyetlerde bulunarak, fidan dağıtımı da yapıyor.

BÖLGE TARIM VE HAYVANCILIĞI KONUŞULDU

Düzenlenen fuarda Van Ticaret Borsası da stant açtı. Ticaret Borsası’nın standı çiftçi ve üreticiler tarafından en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu.

Dün de Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ve Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, heyetleri ile birlikte Van Ticaret Borsası standını ziyaret etti.

Burada projeler ile birlikte Van ve bölgenin tarım ve hayvancılığı konuşuldu.

Fuar, bugün saat 21.00’e kadar açık kalacak.