TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 2023 yılı itibari ile Van’da bulunan toplam banka çalışanı sayısı 734 kişi olarak açıklandı.

Özel hesaplar açtırılarak, mevduatı yapan kişinin tercihi üzerine vadeli veya vadesiz şekilde de olabilen ve kişinin döviz ya da değerli maden üzerine de açabildiği ‘Tasarruf Mevduatında’ yer alan toplam miktar 9 milyar 743 milyon 213 bin 096 lira olarak bildirildi.

Genel bütçe kapsamında kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, yerel yönetimler, mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ve hakimliklere ait olarak ‘Resmi Kuruluşlar Mevduatında’ yer alan toplam banka miktar ise 559 milyon 372 bin TL oldu.

İşletmelerin muhasebe kayıtlarında önemli bir yere sahip olan ve iş yerleri adına açılan ‘Ticari Kuruluşlar Mevduatı’ kapsamında 2023 yılı itibari ile Van’da bankalarda tutulan toplam miktar 3 milyar 761 milyon 470 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Ticari bankalar olarak da adlandırılan ‘Bankalar Mevduatı’ kapsamında 451 bin lira mevduat yer alırken, diğer mevduatlar kapsamında ise bankalarda toplam 289 milyon 433 bin lira yer aldı.

Van’da 2023 yılı itibari ile ‘Döviz Tevdiat Hesapları’ kapsamında bankalarda yer alan toplam para 2 milyar 825 milyon 778 bin lira oldu.

‘Altın Depo Hesabında’ yer alan toplam miktar 2 milyar 383 milyon 476 bin lira olurken, Van özelinde 2023 yılı içerisinde yer alan diğer veriler ise şu şekilde;

ATM sayısı: 283

Pos sayısı: 20 bin 874

Üye işyeri sayısı: 21 bin 426

Tasarruf mevduatı hesap adedi: 2 milyon 186 bin 436

Resmi kuruluşlar mevduat hesap adedi: 91 bin 694

Ticari kuruluşlar mevduat hesap adedi: 107 bin 361

Bankalar mevduatı hesap adedi: 4 bin 374

Döviz tevdiat hesap adedi: 117 bin 591

Diğer mevduat hesap adedi: 8 bin 448

Altın depo hesabı hesap adedi: 78 bin 242