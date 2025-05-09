Ülke genelinde olduğu gibi Van’ın da Bakanlık Belgeli Tesis İstatistikleri belli oldu.

Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarının illere göre dağılımı gösteren verilerde işletme belgeli, yatırım belgeli ve basit konaklama işletme belgeli raporlar yer aldı.

Buna göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 7 bin 281 olarak açıklandı. İşletme belgeli oda sayısı 569 bin 96, yatak sayısı ise 1 milyon 193 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Van’da ise basit belgeli tesis sayısı 47 olurken, oda sayısı bin 942, yatak sayısı ise 3 bin 976 olarak açıklandı.

Türkiye geneli yatırım belgeli tesis sayısı 635 olurken, oda sayısı 66 bin 225, yatak sayısı ise 147 bin 969 olarak kayıtlara geçti.

Van’da ise yatırım belgeli tesis sayısı 14, oda sayısı 786, yatak sayısı ise bin 577 olarak raporda yer aldı.

Türkiye geneli basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 13 bin 963, oda sayısı 308 bin 154, yatak sayısı ise 621 bin 828 oldu. Van’da da basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 38, oda sayısı bin 246, yatak sayısı ise 2 bin 492 olarak açıklandı.