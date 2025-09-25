Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Tahir Paşa Konağı restore ediliyor.

Geleneksel mimariye uygun olarak restore edilen Tahir paşa Konağı’nı ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Tahir Paşa Konağı, 19. yüzyılda Van Valisi Hacı Tahir Paşa tarafından inşa edilen ve Osmanlı taşra yaşamının izlerini taşıyan tarihi bir mirastır. Van’ın asırlık tarihine tanıklık eden bu kıymetli yapı, yeniden restorasyonla hayat buluyor. Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyan Tahir Paşa Konağı, kadim şehrimizin kültürel mirasına yeniden can veriyor” dedi.