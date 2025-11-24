Türkiye Bankalar Birliği’nin (FinTürk) 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre; Van’da vatandaşların ve kurumların bankalarda tuttuğu fiziki altın miktarı üçüncü çeyrekte toplam 7 milyon 645 bin 753 gram seviyesine ulaştı.

Sektörel dağılıma bakıldığında en yüksek altın mevduatı 6 milyon 246 bin 94 gram ile mevduat bankalarında yer aldı. Bunu 1 milyon 399 bin 559 gram ile katılım bankaları izledi. Yabancı sermayeli bankalarda altın mevduatı 1 milyon 512 bin 942 gram, kalkınma ve yatırım bankalarında 1 milyon 427 bin 723 gram, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen bankalarda ise 28 bin 466 gram oldu. Yerli özel bankaların altın mevduatı 1 milyon 705 bin 88 gram, kamu bankaları ise 1 milyon 483 bin 476 gram seviyesinde gerçekleşti.

Van’da altın mevduatı üçüncü çeyrekte 7 milyon 645 bin 753 gram olarak gerçekleşti ve ikinci çeyreğe göre artış gösterdi. Van’ın ikinci çeyrekteki altın mevduatı ise 7 milyon 164 bin 527 gramdı.