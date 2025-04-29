Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 8 ilçesine bağlı bazı mahallelerde geçici süreli elektrik kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

EDREMİT:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Taşkonak, Elmalık ve Yeni Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Mollakasım Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

13:00 – 17:00 saatleri arasında; Adıgüzel, Akçaören, Akçift, Aşıt, Atmaca, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Gülsünler, Güvençli, Halkalı, Hıdırköy, Karaağaç, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Kumluca, Meydancık, Ocaklı, Otluca, Özkaynak, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Satıbey, Tabanlı, Yaylıyaka, Yemlice, Yeniköşk, Yeşilsu, Ağartı, Alaköy, Atmaca, Ayanıs, Mollakasım, Özyurt, Seyrantepe ve Yumrutepe Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Çatakdibi, Çelebibağı ve Örene Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

09:00 – 10:00 saatleri arasında; Görüşlü Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09:00 – 17:00 saatleri arasında: Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09:00 – 17:00 saatleri arasında: Beşparmak, Karahan, Kocasaban, Köşk ve Ovapınar Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

13:00 – 17:00 saatleri arasında; Çakmak Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

09:00 – 12:00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak, Karaoğlan ve Şehit Mehmet Bey Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09:00 – 13:00 saatleri arasında; Karadulda Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Aksorguç, Çubuklu, Dorutay ve Seydibey Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

13:00 – 17:00 saatleri arasında; Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı, Yumruklu, Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Atatürk, Bakışık, Baltepe, Beyarslan, Çakmakköy, Çaybağı, Değirmigöl, Dolutaş, Feritmelen, Kapıköy, Karahisar, Kargalı, Kazımpaşa, Kazlıgöl, Keçikayası, Kekikdüzü, Kepir, Oçbaşı, Kurucan, Mahmudiye, Örenburç, Sırımlı, Yamanyurt, Yeşilağaç ve Zincirkıran, Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.