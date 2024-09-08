Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘Aylık Kaza İstatistikleri ’ne göre 2024 yılı Ocak-Ağustos ayında Van’da bin 260 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Van’da bin 260 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası oldu.

Ocak-Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık süreçte maddi hasarlı toplam trafik kaza sayısı bin 521 olurken, trafik kazalarında 2 bin 261 kişi yaralandı.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Van’da yaşanan trafik kazalarında ise toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKE GENELİ 8 AYLIK KAZA RAPORU;

Türkiye genelinde 2024 Ocak-Ağustos döneminde meydana gelen toplam kazaların bin 538’i ölümlü-yaralanmalı kaza olarak bildirilirken, 172 bin 393 bini yaralanmalı, 228 bin 907 tanesi maddi hasarlı kaza olarak açıklandı.

8 aylık periyotta gerçekleşen kazalarda bin 837 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 256 bin 83 vatandaşımız ise yaralı olarak kayıtlara geçti.