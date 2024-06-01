Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 7 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden enerji verilecek.

İşte kesintinin yapılacağı o ilçeler ve mahalleler;

ERCİŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında Örene, Görüşlü ve Çelebibağı Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 saatleri arasında Aşağıkozluca, Beyazıt, Haydarbey, Ünseli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık, Eminpaşa, Kavurma, Kurubaş, Şabaniye, Süphan, Yeni Mahallerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında Bostaniçi, Buzhane, Cevdet Paşa, Cumhuriyet, Fırat, Hafiziye, Halilağa, Hatuniye, Serhat, Seyit Fehim Arvasi ve Yeni Mahallede planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE

09.00 – 12.00 saatleri arasında Aşağıargıt, Babacan, Balaklı, Çiçekli, Devetaş, Fatih, Fevzi Çakmak, Gönderme, Görecek, Güllü Çimen, Kandahar, Kara Oğlan, Kemer Köprü, Şehit Mehmet Bey, Tansu, Yavuz Selim, Yenişehir, Yukarı Argıt, Yumaklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN

09.00 – 12.00 saatleri arasında Ayrancılar ve Cumhuriyet Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE

11.00 – 15.00 saatleri arasında Aşalan, Güroluk, Hafiziye, Örencik, Ortayol, Tepebaşı ve Yeni Mahallede planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

13.00 – 17.00 saatleri arasında Akköprü, Beyüzümü, İstasyon Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.