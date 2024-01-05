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Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ), Van’da 6 ilçede yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

VEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın belirtilen 6 ilçesindeki bazı mahallelerinde enerji şebekelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji yeniden verilecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve saatleri şöyle;

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar Mahallesi, Kaplanlar Küme Evleri, 329 Sokakta

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hacıköy, Oğuldamı, Savacık, Değirmendüzü, Kalkanlı, Karakoç, Kılıçtutan, Işıkpınar, Bozyiğit, Hamurkesen, Sapakonak, Arındı, Dikbıyık, Günbaşı, Üçdoğan, Öveçli, Yurtbaşı, Cumhuriyet, Gölardı, Kapçık, Murataldı, Topyıldız, Güleçler, Beşbudak, Çepkenli, Tepegören, Yaramış, Yoldüştü, Akdoğu, Alnıak, Çatakdibi, Cevizalan, Dolaylı, Giyimli, Yalınca, Yedisalkım, Doluçıkın, Koçgüden, Taşdöndüren, Tutmaç, Bölmeçalı, Bükeç, Yolaşan ,Geçerli, Ortaköy, Özlüce, Taşlıyazı, Yatağan, Çörekli, Erkaldı, Kuşdağı, Parmakkapı, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Örmeli, Üçgen, Uzungedik, Dağseven, Kırkgeçit, Ongun, Sütlüce, Mollahüseyin, Sevindik, Bağrıyanık, Geziyurt, Tutak, Kızıltaş, Gündoğan Mahallelerinde

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Elmalık, Yeni Mahalle, Çayırbaşı, Kıyıcak, Gölkaşı, Köklü, Çiçekli, Dönemeç, Köprüler Mahallelerinde

ERCİŞ:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Çelebibağı Mahallesinde

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Mollahüseyin, Tutmaç, Alnıak, Yedisalkım, Giyimli, Koçgüden Mahallelerinde

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çevikler, Çevkan, Yukarı Batkan, Tabur Toki Konutları, Yeni Mahalle, Hafiziye Mahallelerinde.