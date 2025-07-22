Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2025 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde 52 bin 226 şirket kuruldu. Aynı dönemde 988 kooperatif ve 8 bin 261 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine başladı. Bunun yanı sıra, aynı dönemde 13 bin 453 şirket ve 489 kooperatif tasfiye edildi. Kapanan işletmeler arasında ise 13 bin 677 şirket, 415 kooperatif ve 7 bin 997 gerçek kişi ticari işletme kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye genelinde açılan şirket sayısı 52 bin 676, kapanan şirket sayısı ise 11 bin 939 olarak raporlanmıştı.

VAN’DA 2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE AÇILAN - KAPANAN ŞİRKETLER!

Van’da 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 255’ten 246’ya düşerek yaklaşık yüzde 3,53 oranında azaldı.

Van’da kurulan kooperatif sayısı ise 10’dan 13’e yükselerek artmış gösterdi. Bu dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 77’den 90’a çıkarak yaklaşık yüzde 16,88 oranında arttı.

Van’da 40 şirket ve 5 kooperatifin tasfiye edildiği bu dönemde, 50 şirket, 1 kooperatif ve 52 gerçek kişi ticari işletme de kapandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Van’da toplam 42 şirket kapanmıştı.

