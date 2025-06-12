Van’da hava sıcaklıkları artarken bazı ilçelerde de yağış öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Muş ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 26

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 23

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 25

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 31

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 28

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 29

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 28

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 26

Saray: Parçalı ve az bulutlu 27