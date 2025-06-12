Van’da hava sıcaklıkları artarken bazı ilçelerde de yağış öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Muş ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 26
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 23
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 25
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 31
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 28
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 29
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 28
Özalp: Parçalı ve az bulutlu 26
Saray: Parçalı ve az bulutlu 27