BDDK tarafından; Van’ın 2024 yılı Ocak-Aralık dönemine ait; sektör, mevduat, kalkınma ve yatırım, katılım, yabancı, kamu ve yerli özel yatırım istatistikleri açıklandı.

SEKTÖR GRUBU

BDDK tarafından paylaşılan verilere göre Van’da sektör grubunda 1 yılda gerçekleşen toplam nakdi kredi miktarı 53 milyar 4 milyon 250 bin lira oldu. Toplam nakdi oran içerisinde 51 milyar 794 milyon 486 bin lira nakdi kredi, 1 milyar 209 milyon 764 bin lira takipteki alacaklar olarak açıklandı. Van’da 1 yılda gerçekleşen toplam gayrinakdi kredi oranı ise 18 milyar 26 milyon 785 bin lira olarak kayıtlara geçti.

MEVDUAT GRUBU

Van’da 12 ayda mevduat grubunda gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 49 milyar 456 milyon 438 bin olarak açıklandı. Mevduat grubunda toplam nakdi kredi oranı 48 milyar 456 milyon 438 bin lira olurken, 1 milyar 177 milyon 757 bin lira ise takipteki alacaklar, 12 milyar 116 milyon, 971 bin lira ise gayrinakdi kredi oranı olarak raporda yer aldı.

KALKINMA VE YATIRIM GRUBU

Kalkınma ve yatırım grubunda Van’da Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 1 milyar 82 milyon 202 bin lira oldu. Kalkınma ve yatırım grubunda gerçekleşen gayrinakdi kredi ise 4 milyar 818 milyon 378 bin lira olarak bildirildi.

KATILIM GRUBU

Katılım grubunda Van’da 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 2 milyar 465 milyon 610 bin lira oldu. Toplam nakdi kredi içerisinde gerçekleşen nakdi kredi oranı 2 milyar 433 milyon 603 bin lira, 32 milyon 7 bin lira ise takipteki alacaklar olarak açıklandı. 1 milyar 91 milyon 436 bin lira ise gayrinakdi kredi olarak kayıtlara geçti.

YABANCU GRUBU

Van’ın 1 yıllık banka verilerinde yabancı grubunda gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 11 milyar 520 milyon 620 bin lira oldu. Bu oranın 11 milyar 173 milyon 376 bin lirası nakdi kredi olurken, 347 milyon 244 bin lirası ise takipteki alacaklar oldu. Gerçekleşen toplam gayrinakdi kredi ise 3 milyar 327 milyon 664 bin lira olarak raporlarda yer aldı.

KAMU GRUBU

Kamu grubunda Ocak-Aralık döneminde 27 milyar 771 milyon 743 bin lira toplam nakdi kredi oranı gerçekleşti. Bunun 27 milyar 286 milyon 339 bin lirası nakdi kredi, 485 milyon 404 bin lirası ise takipteki alacaklar oldu. Gerçekleşen toplam gayrinakdi kredi oranı ise 11 milyar 547 milyon 855 bin lira olarak açıklandı.

YERLİ ÖZEL GRUBU

Van’da yerli özel grubunda gerçekleştirilen banka işleminde toplam nakdi kredi oranı 13 milyar 711 milyon 887 bin lira olarak gerçekleşti. Bu miktarın 13 milyar 334 milyon 771 bin lirası nakdi kredi, 377 milyon 116 bin lira ise takipteki alacaklar oldu. Toplam gayrinakdi kredi oranı ise 3 milyar 151 milyon 266 bin lira olarak kayıtlara geçti.