Türkiye'deki önemli turizm merkezlerinden biri olan Van, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Van Gölü, Van Kalesi, Akdamar Adası ve Kilisesi, Muradiye Şelalesi, Başkale Travertenleri, Muradiye Şelalesi gibi onlarca doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Van, her yıl on binlerce turist ağırlıyor. Van Müzesi, Van Kedisi, Van Mutfağı gibi alanlarda da turist çeken Van, son olarak Van Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde Türkiye’nin birçok kentinden gelen insanları ağırladı.

“VAN’A GELENLER HAYRAN KALIYOR”

Düzenlenen etkinlik hakkında Wanhaber’e konuşan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, “Yaklaşık 100 kişi ile bir etkinlik düzenledik. Türkiye’nin 81 ilinden berber ve güzellik salonu işletmecilerini Van’a davet ettik. İlimizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini, misafirperverliğini göstermek amacıyla ve illimizin ekonomisine katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptık. Turistler öncelikle şehir merkezi, Van Kedi Evi ardından Van Müzesini akabinde de Van Gölü, Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Türkiye’nin dört bir yanında olan insanların Van’ı Vanlıları tanıması için bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Gezi için gelenler Van’ın doğasına, kültürüne âşık oldu. Şimdiden gelecek yıl için rezervasyon yapmayı aileleriyle gelmeyi planlıyorlar” dedi.

VAN'A GELMEK İSTEYENLER BİLET BULAMIYOR

Van’ın tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını belirten ve ismini vermek istemeyen yerli bir turist, kente hayran kaldıklarını ifade etti. Van'a uzaktan gelmek isteyen kişilerin uçak biletleriyle alakalı büyük problemler yaşadığını belirten yerli turist, “Aslen Diyarbakırlıyım ama Ankara’dan geliyorum. Gezi amaçlı Türkiye genelinde çok kişi ile Van’ı tercih ettik. Van doğası, tarihi yerleri ve gölüyle muhteşem bir yer. Gezi amaçlı gördüğümüz yerler ise harika. Özellikle Van Müzesi çok büyüleyici. Müze geçmişimizi tarihimizi çok iyi yansıtıyor. Mutlaka Van’a gelin ve bu güzelliği fotoğraflarda değil birebir yaşayarak tadın. Van güzide bir il ama daha çok yatırım ve destek alması gerekiyor. Bölgenin bir ferdi olduğum için sorunlarını da biliyorum. Özellikle hava yoluyla gelmek isteyen turistler çok zorluk yaşıyor. Genellikle uçak seferleri az olduğu için bilet bulunamıyor. Ya da bilet alan kişiler aldıkları mesajla seferlerinin iptal edildiği belirtiyor. Bu durum Van’a zarar verir. Yetkililere sesleniyorum. Van çok kıymetli ve güzel yer. Değer verilirse ve yatırım yapılırsa daha çok yerli ve yabancı turist çeker.” ifadelerini kullandı.

VAN HER YÖNÜYLE ÇOK GÜZEL

Van'ı gezmek için Antalya’dan geldiğini belirten Ahmet isimli yerli turist ise, “Van’a daha önce gelmiştim ama hiç bu kadar gezmemiştim. Van merkez ardından tarihi peynirciler çarşısı, Van Kedi evini gezdik. Şu an Van Müzesini geziyoruz ve harika bir yer. Nasip olursa ardından Van kalesi, gölü ve ardından Akdamar Adasını ziyaret edeceğiz. Özellikle Van Kahvaltısı çok lezzetliydi. Gezip görünecek yerleri çok fazla mutlaka Van’a gelin ve bu güzelliklere şahitlik yapın. Van her yönüyle çok güzel.” şeklinde konuştu.