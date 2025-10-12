Bakanlık tarafından yayımlanan verilerde, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine ilişkin geliş, geceleme, ortalama konaklama süresi ve doluluk oranları belli oldu.

Tesis türleri ve kapsam

2025 yılı Ağustos ayı verilerine göre hazırlanan raporda, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı Bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, bağımsız termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kamping olarak kayıtlara geçti.

Ziyaretçi sayıları

Ağustos 2025’te, Bakanlık tarafından açıklanan işletme belgeli tesis konaklama verilerine göre, Van’daki tesislere toplam 57 bin 563 ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaretlerin 25 bin 819’u yabancı, 31 bin 744’ü ise yerli turistlerden oluştu.

Geceleme verileri

Ağustos 2025’te, bakanlık raporlarına göre toplam 112 bin 162 geceleme kaydedildi. Bu sayının 54 bin 836’sı yabancı, 57 bin 326’sı ise yerli turistler tarafından gerçekleştirildi.

Doluluk oranları

Ağustos ayında bakanlık onaylı tesislerdeki toplam doluluk oranı %51,98 olarak açıklandı. Bu oranın %25,42’sini yabancı, %26,57’sini ise yerli misafirler oluşturdu.

Ortalama kalış süresi

Van’da yabancı ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 2,12 gün, yerli ziyaretçilerin ise 1,81 gün olarak kaydedildi. Toplam ortalama kalış süresi ise 1,95 gün olarak belirlendi.