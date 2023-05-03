İpekyolu 75. Yıl Stadyumu'nda oynanan ve kıyasıya geçen mücadelede Vangücü Kadın Futbol Takımı, adeta gol olup yağdı. 76 Iğdır Kadın Futbol Takımını 13-0 gibi net skorla mağlup eden Van temsilcisi, puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Van Gücü Spor ile 76 Iğdırspor'un karşı karşıya geldiği müsabakada ilk devreyi 5-0 öne kapatan Vangücü Kadın Futbol Takımı, ikinci yarıda 8 gol daha bularak, sahadan 13-0 galip ayrılan taraf oldu. İki takımında 10 kişi tamamlandığı mücadelede kazanan taraf Vangücü Kadın Futbol Takımı oldu. Ligde oynadığı 6 maçını da kazanan Vangücü Kadın Futbol Takımı, 18 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, bu periyotta attığı 45 gole karşılık kalesinde sadece 1 gol gördü.

Grupta haftayı BAY geçen İpekyolu Belediyesi Gençlikspor Kadın Futbol Takımı, 12 puanla ikinci sırada yer alırken, İki Nisan Şengençlerspor'u 9-0 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kadın Futbol Takımı ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı. Van'dan eli boş dönen 76 Iğdır Kadın Futbol Spor Kulübü, 3 puanla dördüncü sırada yer alırken, haftayı farklı mağlup kapatan bir diğer takım olan İki Nisan Şengençlerspor ise, 0 puanla son sırada yer aldı.

İpekyolu 75. Yıl Stadyumu'nda oynanan Vangücü Kadın Futbol Takımı- Iğdırspor müsabakasını Aykut Çakır, Rümeysa Gök ve Heybet Tekçe üçlüsü yönetirken, müsabakanın gözlemciliğini ise Ercan Ulutaş yaptı. Grupta son iki haftaya girilirken, Vangücü Kadın Futbol Takımı, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kadın Futbol Takımı'nı konuk ederken, 76 Iğdır Kadın Futbol Spor Kulübü ise İpekyolu Belediyesi Gençlikspor Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Vangücü Kadın Futbol Takımı bu hafta galip gelmesi veya berabere kalmasıyla grup şampiyonluğunu ilan edecek.

Van Bölge Gazetesi