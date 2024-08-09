Ancak bu hareketlilik, yakında daha maliyetli hale gelecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların ödemesi gereken harç tutarını 500 TL olarak belirledi. Bu karar, Van-İran arasındaki hareketliliği olumsuz etkileyecek.

Önceki dönemde 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, son dönemde 500 TL'ye yükseltildiği ve yeni dönemde de yeniden değerleme oranına göre artırılacağı kaydedildi.

Söz konusu zamdan olumsuz etkilenebilecek gruplar arasında, bavul ticaretçileri ön plana çıkıyor. Geçim kaynağı bu ticaret olan binlerce kişi, maliyet artışlarından dolayı zorluklar yaşayabilecek.

Diğer yandan, yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaş altı çocuklar, pasavan sahibi sınır bölgesi sakinleri, KKTC'ye gidecekler ve ticari amaçla seyahat edenler ise harç ödemekten muaf tutulacak.