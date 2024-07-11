Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan fabrikalarda imal edilen ürünler yurt dışına da gönderiliyor. Van’ın en çok ihracat yaptığı ülkeleri açıklayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Maalesef “İhracat verileri ulaşabileceğimiz seviyelerin çok altında seyrediyor” dedi.

Van OSB’de 2017 yılından itibaren kurulan tekstil fabrikaları ve bununla beraber mermer ve ahşap ürünleri bir yandan istihdama katkı sağlarken bir yandan da yurt dışına ihraç edilen ürünlerle il ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.

“FİRMALARIN MERKEZLERİ BAŞKA İLLERDE”

Wanhaber’e konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Burası Karma Organize Sanayi Bölgesi olduğu için her sektörden ihracat var. Özellikle ihraç ettiğimiz ürünler arasında tekstil, ahşap ve mermer ürünleri yer alıyor. Yapmış olduğumuz ihracat rakamları il olarak düşük seyrediyor. Birçok firmamızın merkezleri başka illerde. Bundan dolayı vergiler de o il için hesaplanıyor. İhracatı biz yapıyoruz ama başka ile kayıtlı olduğu için bizim verilerimize yansımıyor” dedi.

“İhracat verileri ulaşabileceğimiz seviyelerin çok altında seyrediyor” diyen Başkan Aslan, “Veriler Van’ın kapasitesine, hacmine, politik konumuna, merkezi yapısına, üretimine karşılık seviyede değil. Bizler bütün çabamız ve gayemizle Van’ımızı, organize sanayimizi istenilen seviyelere, rakamlara ve en iyi verilere ulaştırmak için çalışıyoruz. En iyi duruma gelmesi için de mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İHRACATIN YAPILDIĞI ÜLKELER?

İran ile hem ihracat hem de ithalatın devam ettiğini belirten Aslan, “İran ile ihracat olmasına karşın daha çok ithalatımız var. İran ile ilişkilerimize bakıldığında çok iyi veya kötü diyemiyoruz. Yani orta seviyelerde devam ediyor. Özellikle İran’a çinko hammaddesini gönderiyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde antrepo (ticari depo) var. Bu depolar üzerinde İran’dan Van’a ve il dışına birçok hammadde sağlanıyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde Kapıköy Sınır Kapısının transit geçişleri artırıldıktan sonra ihracat ve ithalat seviyeleri de ciddi oranda artış gösterecektir. İhracatı daha çok Irak, Mısır, Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelere yapıyoruz. Bu ürünlerin başında ahşap, mermer ve tekstil ürünleri yer alıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Aslan sözlerini şu ifadelerle tamamladı;

“Şu ana kadar İranlı yatırımcılara Organize Sanayi Bölgesinde 6-7 yer tahsisi yaptık. Bu fabrikalarda su bataryası, elektrot kaynak makinesi, arıtma cihazı, temiz su borusu ve elektrik direkleri gibi ürünleri üreten firmalar var. Bunların inşaat süreçleri belli bir noktaya getirildi. Kısa sürede makine kurulumuyla beraber üretime başlayacaklar. Ve şu anda talepte bulunan ve değerlendirme aşamasında olan firmalar da yer alıyor. Bu başvurular beraberinde ülkemize, ilimize daha çok yatırım ve üretim için talepler oluşturacaktır. Bizler de buna destek sunmak için desteklerimizi artıracağız.”