Toplantıda Van Valisi Ozan Balcı’ya bitme aşamasına gelen 2023 yılı içerisinde 174 bin dekar alanı sulu tarıma açacak Pay sulaması, 49 bin 400 dekar alanı sulu tarıma açacak olan Çubuklu Barajı ile yaklaşık 21 bin dekar alanı sulu tarıma açacak 5 gölet hakkında sunum yapıldı.

2023 yılı içerisinde taşkın koruma çalışmaları kapsamında 15 projeden 9’u kısa sürede bitirileceği belirtilirken, yaşanabilecek taşkınların zarar vermemesi için Akköprü, Tuşba ile Memur-sen TOKİ derelerinin ıslahı için ihale süreçleri kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

Yine 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanan İpekyolu İlçesi Baklatepe Göleti, Özalp İlçesi Gültepe Göleti ve İpekyolu Irgat yeraltı depolaması ile 56 bin 400 dekar alan sulu tarıma kavuşturulması amaçlanırken, DSİ Bölge Müdürlüğü’nün imkânlarıyla yapacağı 7 adet hayvan içme suyu göletinin ise 2023 yılı içerisinde inşaatlarına başlanacağı belirtildi.

Ayrıca yaklaşık 54 bin hektar alanı sulu tarıma açacak İpekyolu ilçesindeki Değirmenarkı Göleti ile Van’ın farklı bölgelerinde 10 sulama göletinin 2024 yatırım programına alınması için de çalışmalar yürütülürken, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan kentte sulu tarımla çiftçilerin üretiminin artması ve çiftçinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Van Bölge Gazetesi