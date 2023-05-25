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21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Van Kalesi’nde bulunan eski Van evleri önünde keledoş yarışması düzenlendi.

30 kişinin hünerlerini sergilediği keledoş yarışmasını 5 jüri üyesi değerlendirdi. Evlerinde hazırladıkları keledoş yemeğini yarışma alanında ısıttıktan sonra jüri üyelerine sunan yarışmacılar birincilik için mücadele etti.

Yaklaşık 2 saat süren keledoş yarışmasından sonra jüri üyelerinin değerlendirdiği keledoş yemeğini, 72 puanla Gülizar Yörden kazandı. 68 puan alan Nurcan Çelik ikinci olurken, 66 puan alan Mine Konuk ise üçüncü oldu.

İlk üçe giren yarışmacıların ödülleri Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu tarafından takdim edildi.

Büyük heyecana sahne olan keledoş yarışmasına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve Van Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Şenay İvelik Dönmez ile diğer davetliler katıldı.

İKİNCİSİ KUTLANIYOR

Keledoş yarışması ödül töreninde konuşan Van Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, “Bilindiği üzere Türk Mutfağı Haftası’nın, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Kültür Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda bu yıl 2’incisini kutlamaktayız.

21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizin 81 ilinde farlı noktalarda farklı etkinliklerle Türk Mutfağı Haftası kutlanmaktadır. Buradaki amacımız, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızla birlikte mutfak kültürümüzü de gün yüzüne çıkarmak, insanlara tanıtmak, insanların geçmişten günümüze gelen özellikle yemek kültürünün kaybolmasını engellemek hedeflenmektedir” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN, KELEDOŞU DÜNYAYA TANITMAK”

Gastronominin ve Anadolu mutfağının önemine değinen Uslu; “Gelecek nesillere bunun aktarılması bizim birinci vazifemizdir. Bu kapsamda dün itibariyle biz bir panel düzenledik. Türk Mutfağı hatası paneli düzenledik. Yüzüncü Yıl Üniversitemizle birlikte bugün de keledoş yemeğimizin yarışmasını gerçekleştiriyoruz.

Buradaki amacımız tescilli, onaylı keledoş yarışmamızın 2023 yılı için bir örnek teşkil etmesi, önümüzdeki yıl başka bir tema ile inşallah başka bir yarışma düzenleyeceğiz. Bizim Van için önemli olan tescilli yemek kültürümüzün başında gelen keledoşu dünyaya tanıtmak.

Bugün sayın Valimizin de liderliğinde bizi teşvik etmesi ile birlikte bir yarışma düzenledik. Yarışmaya yaklaşık 30 vatandaşımız katılım sağladı. Daha doğrusu biz yarışmaya sınır bıraktık. Çünkü çok fazla katılım sağlanıyordu. Yarışma kabulünü yaptık. 5 kişilik bir jüri üyemiz tek tek itinayla gerekli tespitlerini yaptılar, notlarını aldılar. Birinciyi seçtiler” diye konuştu.

“İLK DEFA KATILDIM VE BİRİNCİ OLDUM”

Keledoş yarışmasında birinci olan Gülizar Yörden, “Yemeğimde her şeyin organiğini kullanmaya çalıştım. İçindeki buğdaydan tutun diğer malzemelerin hepsinin organiğini kullandım. Yemeğim çok beğenildi. Çok güzel bir atmosferdi. Dünden beri uğraşıyorum. Ben normalde de yemek yapmayı çok seven bir insanım. Yarışmaya ilk defa katıldım ve birinci seçildim. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program, ödül töreninden sonra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik