“Van Fotoğrafçılar Maratonu” ve “Van Sosyal Medya Fotoğraf Paylaşım Yarışması” adlarıyla festival dolayısıyla düzenlenecek yarışmalarda farklı kategorilerde toplam 202 bin TL ödül dağıtılacak.

Yarışma için kayıtlar 29 Haziran saat 10.00 itibariyle Van Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuayesi’nde alınmaya başlayacak ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Yarışmacıların, “Van’ın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, Van’ın lezzetleri ile Van’da festival coşkusu” konuları kapsamında çektikleri fotoğrafları, en geç 4 Temmuz Perşembe günü saat 23.00’e kadar ‘tfsfonayliyarismalar.org’ adresine yüklemeleri gerekiyor.

“Festival masasına gel, festival tişörtünü al, Van’ın en iyi fotoğrafını çek, ödülleri kazan!” sloganıyla fotoğraf tutkunlarına çağrıda bulunan büyük ödüllü yarışmaların detaylarına www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarından ulaşılabiliyor.