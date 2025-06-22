Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ölüm verilerine göre Türkiye’de 2024 yılında 489 bin 361 ölüm gerçekleşti. Van’da bu dönemde toplam 3 bin 284 ölüm gerçekleşti.

Türkiye’de ve Van’da en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından meydana geldi. Türkiye genelinde dolaşım sistemi hastalıklarından toplamda 176 bin 211 ölüm olurken, Van’da ise bu hastalıktan 983 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye genelinde iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı toplam ölüm sayısı 79 bin 928 olurken, Van’da bu hastalıktan toplam 668 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Van 2024 yılında, iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en fazla olduğu illerden biri oldu.

Türkiye’de 2024’te solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı toplam ölüm sayısı 73 bin 301 oldu. Van’da ise bu hastalıktan kaynaklı toplam ölüm sayısı 480 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından kaynaklı toplam ölüm sayısı 16 bin 765 olarak açıklandı. Van’da, 2024 yılında sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından kaynaklı toplam ölüm sayısı ise 120 olarak kaydedildi.

İç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan kaynaklanan toplam ölüm sayısı ülke genelinde 23 bin 369 olurken, Van’da bu sayı 157 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 2024 yılında dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerden kaynaklı toplam ölüm sayısı 19 bin 273, Van’da bu hastalıklardan kaynaklı toplam ölüm sayısı 209 oldu.

Türkiye’de COVİD-19’dan kaynaklı toplam ölüm sayısı 200, diğer hastalıklardan kaynaklı ölüm sayısı 69 bin 346, bilinmeyen hastalıklardan kaynaklı ölüm sayısı ise 30 bin 968 oldu.

Van’da ise 2024’te COVİD-19’dan kaynaklı ölüm gerçekleşmezken, diğer hastalıklardan kaynaklı ölüm sayısı 523, bilinmeyen hastalıklardan kaynaklı ölüm sayısı ise 144 olarak kayıtlarda yer aldı.