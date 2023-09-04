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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okulöncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı.

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum programı ise 8 Eylül Cuma gününe kadar sürecek. Programa katılan öğrenciler, 5 günlük süreçte okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Hacı Ali Akın İlkokulunda ‘uyum programı’ çerçevesinde minik öğrenciler velileriyle birlikte okula geldi. İlk günün heyecanını yaşayan minikler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştı.

Öğretmenler ise veli ve öğrencileri uyum programı konusunda bilgilendirdi.

Uyum sürecinin hem öğrencileri hem öğretmen hem de kendileri için faydalı olduğunu ve süreci desteklediklerini ifade eden veliler, çocukların bu program sayesinde kısa sürede okula alışacağını umduklarını kaydetti. İha