Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van OSB, geçmiş yıllara oranla üretim bandını genişleterek, dışa bağımlılığın önüne geçmek amacı ile bir çok alanda üretim yapıyor.

Van OSB’de 150 fabrika üretim yaparken, 26 fabrikanın inşaat halinde olduğu ve 15 fabrikanın ise proje aşamasında olduğu ifade edildi.

Bir ilin ve bir bölgenin ihtiyaç duyabileceği ürünleri, yüzde 80 oranında üreten Van OSB, yeni yatırımcılarla beraber bu oranı daha da yukarıya çekmek istiyor.

Yeni kurulacak fabrikalarla beraber üstüne koyarak üretimi üst düzeylere çıkarmayı planlayan Van OSB, kent ve bölge için vazgeçilmez bir yer olacak.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van OSB’de üretim yapan fabrikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“150 TANE FİRMAMIZ ÜRETİM YAPIYOR”

Van OSB’de yapılan üretime ilişkin Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Şu an organize sanayi bölgemizde aktif olarak 150 tane fabrikamız üretim yapmaktadır. 26 tane fabrikamız inşaat halinde, 15 tane fabrikamız da proje aşamasındadır. Hamdolsun şu an 150 tane firmamız filli olarak üretim yapıyor.

Bizim organize sanayi bölgemiz karma sanayi bölgesidir. OSB’de bir ilin, bir bölgenin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin hemen hemen yüzde 80’nini üretiyoruz. Gıda üretiyoruz, hayvansal yem üretiyoruz. Mermer üretimlerimiz var. Ahşap, poşet, kimyasal, metal ve daha birçok farklı alanda üretimlerimiz var” şeklinde konuştu.

“HEDEFE VARMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ”

Hedefe varmak için koordineli çalıştıklarını ifade eden Aslan, şunları söyledi, “Bizler de bütün kurumlarımızla organize bir şekilde, birbirimize danışarak, birbirimizle konuşarak bunu hedefe doğru götürmeye çalışıyoruz.

Bu hedefler sadece benim kurmuş olduğum hedefler değil, bunlar hem valiliğimizin, bakanlığımızın, yerel yönetimlerimizin ve diğer paydaşlarımızın hep beraber organize bir şekilde ortaya koymuş olduğu hedeflerdir. Hedefe varmak için de hepimiz koordineli bir şekilde çalışıp bunun mücadelesini de veriyoruz. İnşallah burada da başarılı olacağız.”

HABER: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk