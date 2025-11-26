Van'da İzzeddin Şir Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Saniye Kurt ile öğrencilerinin yürüttüğü "Yaşayan Okul Bahçesi" projesi, çevre duyarlılığı konusunda örnek bir çalışma olarak öne çıktı. Proje, Çevre Beratı almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Van'da Cumhuriyet tarihi boyunca sadece iki okula verilen Çevre Beratı, üçüncü kez İzzeddin Şir Anadolu Lisesi'ne verildi.

Biyoloji Öğretmeni Saniye Kurt'un öncülüğünde başlatılan projede 18 öğrenci görev aldı. Proje kapsamında okul koridorlarına geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan atık kutuları yerleştirildi. Çevredeki hayvanlar için su bidonlarından suluk ve yemlikler yapıldı.

Ayrıca özel bir şirketle yapılan anlaşma doğrultusunda okul bahçesine geri dönüşüm konteyneri kuruldu ve toplanan kâğıt, plastik ve cam atıklar düzenli olarak firmaya gönderilmeye başlandı. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye birincisi seçilerek Çevre Beratı almaya hak kazandı. Bu kapsamda Van İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, okula gelerek Çevre Beratı ile çeşitli hediyeleri takdim etti.

Konuya ilişkin konuşan Biyoloji Öğretmeni Saniye Kurt, çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen yıl öğrencilerimle hem okulumuzun içini hem dışını güzelleştirmek adına başladığımız projemiz, Türkiye birinciliği elde etti. Cumhuriyet tarihinde Van'da sadece iki okula verilen Çevre Beratı'nın üçüncüsüne layık görülmek bizim için büyük bir onurdur" dedi.